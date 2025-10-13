Haberler

Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da bir ambulansın kamyonetle çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılardan F.Ç. ve H.A.'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

Ağrı'da ambulansın kamyonetle çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 16.20 sıralarında Hamur istikametinden Ağrı yönüne giden S.A. yönetimindeki 04 AG 774 plakalı ambulans, H.A. idaresindeki 65 ACK 912 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü S.A. ve araçta bulunan F.Ç, F.Ç., H.G. ile kamyonet sürücüsü H.A. ve yolcular T.A., S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.Ç. ve H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif

Yamal'a dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti

Bu kavganın ortasında kalan İrfan Can Mourinho'ya bakın ne demiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.