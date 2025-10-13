Ağrı'da Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 7 Yaralı

Ağrı'da ambulansın kamyonetle çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 16.20 sıralarında Hamur istikametinden Ağrı yönüne giden S.A. yönetimindeki 04 AG 774 plakalı ambulans, H.A. idaresindeki 65 ACK 912 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü S.A. ve araçta bulunan F.Ç, F.Ç., H.G. ile kamyonet sürücüsü H.A. ve yolcular T.A., S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.Ç. ve H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - AĞRI