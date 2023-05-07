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Ağrı'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 80 düzensiz göçmen yakalandı.

" Ağrı'da düzensiz göçle mücadele devam ediyor"

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında; 136 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. 80 düzensiz göçmen ise yakalandı. 2023 yılında; 12 bin 498 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. 2 bin 107 düzensiz göçmen ise yakalandı" denildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ağrı 3. Sayfa Haberler

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