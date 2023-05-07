Ağrı'da 80 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 80 düzensiz göçmen yakalandı.

" Ağrı'da düzensiz göçle mücadele devam ediyor"

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında; 136 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. 80 düzensiz göçmen ise yakalandı. 2023 yılında; 12 bin 498 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. 2 bin 107 düzensiz göçmen ise yakalandı" denildi. - AĞRI