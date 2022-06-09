Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi - Haberler

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Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi

Ağrı'da kaçak yollarla ülkeye girişi yapılan ve yeşil reçete ile satışı sağlanan 8 bin 620 kutu sentetik ecza ele geçirildi.

Ağrı'da kaçak yollarla ülkeye girişi yapılan ve yeşil reçete ile satışı sağlanan 8 bin 620 kutu sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sadece yeşil reçete ile satışı yapılan ve yurtdışından kaçak yollarla ülkeye sokulan ilaçların batı illerine gönderileceğine yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalarda durdurulan bir aracı kontrol eden ekipler, 5 büyük siyah poşet içerisinde toplamda 8 bin 620 kutu sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan M.S ve N.Ç isimli 2 şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Ağrı 3. Sayfa Haberler

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