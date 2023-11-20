Ağrı'da 70 Bin TL Değerinde Canlı Sülük Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın üzerinde 70 bin TL değerinde bin 350 adet canlı sülük ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Ağrı'da piyasa değeri 70 bin Türk lirası olan bin 350 adet canlı sülük ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) personeli ile birlikte Gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir şahsın üzerinde yapılan aramada maddi değeri 70 bin Türk lirası olan bin 350 adet canlı sülük ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs gözaltına alındı. - AĞRI