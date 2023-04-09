Ağrı'da 7 suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı
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Ağrı'da 7 suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı Ağrı'da 7 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.
Ağrı'da 7 suç kaydı bulunan hırsız tutuklandı
AĞRI - Ağrı'da 7 farklı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Kurtuluş mahallesinde devriye görevi yapan Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, bir evin önünde bulunan motosikletin bir kişi tarafından çalınmaya çalışıldığını fark etti. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şahısla bir süre kovalamaca yaşandıktan sonra yakaladıkları şahsı gözaltına alan ekipler, şahsın 7 hırsızlık suç kaydı bulunan D.B olduğunu tespit etti. D.B emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa