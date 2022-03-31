Ağrı'da 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ağrı'da 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında arama yapılan bir kamyonette 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında arama yapılan bir kamyonette 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında şüphelenilen bir kamyonette yapılan kontrolde aracın kasa kısmına saklanmış vaziyette 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İcra edilen faaliyet çerçevesinde araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Ağrı Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan, Jandarma, İcra, Ağrı, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title