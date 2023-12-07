Ağrı'da 45 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında, Kasım ayı içerisinde 45 kilo 899 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ağrı'da Kasım ayı içerisinde 45 kilo metanfetamin maddesi ele geçirildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Narkogüç Operasyonları kapsamında, Kasım Ayı içerisinde icra edilen çalışmalar sonucunda 45 kilo 899 gram Metamfetamin bin 100 gram Eroin, 189 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmaların devam ettiği bildirildi. - AĞRI