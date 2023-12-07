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Ağrı'da 45 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

7 Aralık 2023 15:06 Son Güncelleme: 15:08 Abone Ol

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Narkogüç Operasyonları kapsamında, Kasım ayı içerisinde 45 kilo 899 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.