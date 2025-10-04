Ağrı'da 40 Milyon Liralık Kaçak Oyuncak ve Kalem Ele Geçirildi

Ağrı'da piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan kaçak oyuncak ve kalemler ele geçirildi, sağlığa zararlı ürünlerin çocuklara ulaşması engellendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir çekici-dorse, bir iş yeri ve bir ikamette arama yapıldı. Aramalarda sağlığa zararlı olduğu değerlendirilen 100 bin 906 adet oyuncak ile 67 bin 470 adet kalem ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - AĞRI