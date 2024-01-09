Ağrı'da 4 Firari Yakalandı

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada haklarında toplamda 47 yıl 19 ay hapis cezası olan 4 Firari yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerimde JASAT' lar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan T.T, Y.M, O.Ö ve T.T isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AĞRI