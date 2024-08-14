Ağrı'da 4 Farklı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4 farklı suçtan aranan T.D. isimli şahıs, İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yapılan çalışmalar neticesinde, "4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefet", "çocuğun cinsel istismarı", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından toplamda 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - AĞRI