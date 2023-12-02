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Ağrı'da 32 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Şahıs Gözaltına Alındı

2 Aralık 2023 13:22 Son Güncelleme: 13:24 Abone Ol

Ağrı'da yapılan operasyonda, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 30 adet şişe içerisinde 32 kilo 082 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı.