Ağrı'da 32 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Şahıs Gözaltına Alındı
Ağrı'da yapılan operasyonda, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 30 adet şişe içerisinde 32 kilo 082 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı.
Ağrı'da 32 kilo 82 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası içerisinde, şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 30 adet şişe içerisinde 32 kilo 082 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alındı. - AĞRI