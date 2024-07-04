Ağrı'da 32 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personellerince yapılan çalışmalarda, bir tırın dorsesinde 32 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, alan ve analiz çalışmaları doğrultusunda uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde yoğun koku ve ses üzerine arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir yükü bulunmayan tır içerisinde 29 Afgan ve 3 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü gözaltına alınırken, tıra el konuldu. - AĞRI