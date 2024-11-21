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Ağrı'da 30 Düzensiz Göçmen Ele Geçirildi

Ağrı'da 30 Düzensiz Göçmen Ele Geçirildi
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı operasyonda 29 Afganistan ve 1 Pakistanlı düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Hasankeyf Mahallesi'nde bulunan bir metruk adreste tutuluyordu.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 29 Afganistan ve 1 Pakistanlı uyruklu göçmen ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "19.11.2024 günü saat 15.00 sıralarında Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 29 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu toplamda 30 düzensiz göçmen şahıslar Hasankeyf Mahallesi 152 sokak üzerinde bulunan boş bir metruk adreste yakalanmış, gerekli işlemleri için Şube Müdürlüğümüze intikali sağlanmıştır. " - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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