Ağrı'da 3 bin 851 paket kaçak sigara ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında 3 bin 851 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi, 1 otomobile el konuldu. Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yol kontrol uygulamalarında 3 bin 851 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi, 1 otomobile el konuldu. Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca 26 Aralık 2022 - 02 Ocak 2023 tarihleri arasında icra edilen yol kontrol uygulamalarında, 3 bin 851 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli takibat başlatılmış olup 1 otomobile el konulmuştur. Kaçakçılık ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ağrı Valiliği Jandarma Ağrı 3. Sayfa Haberler

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