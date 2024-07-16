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Ağrı'da 276 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Ağrı'da yapılan çalışmalarda bir tır içerisinde 186 kilo 212 gram eroin ve 90 kilo 386 gram metamfetamin bulundu. 4 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Ağrı'da, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir tır içerisinde 186 kilo 212 gram eroin ve90 kilo 386 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük sahası içerisinde, bir çekiciye bağlı dorsede arama yapıldı. Yapılan aramada, 186 kilo 212 gram eroin ve90 kilo 386 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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