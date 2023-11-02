Ağrı'da 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kontrollerde, 12 ayrı suçtan toplam 26 yıl 8 ay 109 gün hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı'da 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, "aranan şahısların yakalanması" doğrultusunda Doğubayazıt İlçesi yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde 12 ayrı suçtan toplam 26 yıl 8 ay 109 gün hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Doğubayazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa