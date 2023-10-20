Ağrı'da 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ağrı'da birçok suçtan hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyonla yakalandıAğrı Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri tarafından hakkında birçok suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan C.E, yapılan operasyonla yakalandı.

Ağrı'da birçok suçtan hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyonla yakalandı

Ağrı Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri tarafından hakkında birçok suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan C.E, yapılan operasyonla yakalandı. Toplamda 12 suç kaydı bulunan şahıs cezaevine gönderildi. - AĞRI