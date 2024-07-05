Ağrı'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı dosyadan dolandırıcılık ve silahlı yağma suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda S.M.'nin izini buldu. Ekiplerce yapılan operasyonda S.M. yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulanan S.M., adli makamlara sevk edildi. S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI