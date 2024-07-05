Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı dosyadan dolandırıcılık ve silahlı yağma suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şüpheliyi yakaladı. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı dosyadan dolandırıcılık ve silahlı yağma suçlarından aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda S.M.'nin izini buldu. Ekiplerce yapılan operasyonda S.M. yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulanan S.M., adli makamlara sevk edildi. S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Operasyon Ağrı Güvenlik Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title