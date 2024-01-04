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Ağrı'da 2 Milyon 750 Bin Lira Değerinde Botoks Ele Geçirildi

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Ağrı'da yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ele geçirildi. İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da, Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 750 bin lira olan botoks ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada yük içerisine gizlenmiş 2 koli içerisinde, gümrüklenmiş değeri 2 Milyon 750 bin lira olan  bin 260 şişe tıbbi ilaç (Botoks) ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İran Ağrı Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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