Ağrı'da 2.1 Milyon Değerinde Kaçak Botoks ve Kas Geliştirme İlaçları Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda piyasa değeri 2 milyon 100 bin değerinde kaçak botoks ve kas geliştirme ilaçları ele geçirildi.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol ve emniyeti uygulaması esnasında durdurulan bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 100 bin değerinde 350 adet botoks ve 350 adet kas geliştirme ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - AĞRI