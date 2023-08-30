Ağrı'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Ağrı'da, 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 suç kaydı bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.Ş'nin Ağrı'da olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan hükümlü adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.

Ağrı'da hakkında 18 yıl hapis ve 228 bin 400 lira para cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hakkında Ankara ve Bursa İcra İlamat Masalarınca "Çek ile ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme" suçlarından toplamda 18 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası ve 228 bin 400 lira para cezası bulunan U.Ş isimli şahsın Ağrı'da olduğu tespit edildi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde şahıs yakalandı.

Toplamda 5 asayiş suç kaydı bulunan U.Ş. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ağrı Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AĞRI