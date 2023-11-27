Ağrı'da 18 Şüpheli Şahıs Yakalandı

Ağrı'da birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ağrı'da birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ağrı'da, adli makamlardan alınan arama kararlarına ve bölge çalışmalarına istinaden 36 ekip ve 92 personelin katılımıyla Ağrı İl Genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan planlı operasyon neticesinde haklarında hırsızlık, adam yaralama, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan arama kararı bulunan toplam 18 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - AĞRI