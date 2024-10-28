Ağrı'da 142 Kilogram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda 142 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda yaptıkları çalışmalarda bir çekiciye bağlı dorsede şüpheli durum tespit etti. Yapılan aramada dorsede 142 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zehir tacirlerine geçit yok" denilerek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI