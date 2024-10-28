Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da 142 Kilogram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da 142 Kilogram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, bir çekiciye bağlı dorsede 142 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda 142 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda yaptıkları çalışmalarda bir çekiciye bağlı dorsede şüpheli durum tespit etti. Yapılan aramada dorsede 142 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zehir tacirlerine geçit yok" denilerek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Hukuk

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 Ekim metrolar ücretsiz mi? 29 Ekim metrobüs bedava mı? Muslera Galatasaray'dan ayrıldı mı? 29 Ekim kütüphaneler açık mı? 28-29 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.