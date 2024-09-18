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Ağrı'da 13 Ton 700 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Ağrı'da 13 Ton 700 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
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Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda, bir çekiciye bağlı tankerde ve bir depoda toplam 13 ton 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tankerde ve bir depoda yapılan aramada, toplam 13 ton 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Doğubayazıt ilçesinde bir çekiciye bağlı tankerde ve bir iş yerine ait depoda arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramalarda, 13 ton 700 litre kaçak akaryakıtın yanı sıra 900 litre kapasiteli bir tank, 200 litre kapasiteli 2 plastik varil, bir mekanik sayaç ve 3 adet 15 metre uzunluğunda yakıt hortumu ele geçirildi. Açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denilerek, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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