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Ağrı'da 125 yasadışı göçmen ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

7 Aralık 2023 15:05 Son Güncelleme: 15:07 Abone Ol

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kasım ayı faaliyetleri kapsamında yaptıkları Kalkan Operasyonları ile 125 yasadışı göçmen ve 8 organizatörü yakaladı. Ayrıca gümrük kaçakçılığıyla da mücadele eden ekipler, bin 1588 adet botox, 800 litre akaryakıt, 11 bin 311 paket sigara ve 36 kilo 20 gram insan saçı ele geçirdi.