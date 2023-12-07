Ağrı'da 125 yasadışı göçmen ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kasım ayı faaliyetleri kapsamında yaptıkları Kalkan Operasyonları ile 125 yasadışı göçmen ve 8 organizatörü yakaladı. Ayrıca gümrük kaçakçılığıyla da mücadele eden ekipler, bin 1588 adet botox, 800 litre akaryakıt, 11 bin 311 paket sigara ve 36 kilo 20 gram insan saçı ele geçirdi.
Ağrı'da Kasım ayı içerisinde toplam 125 yasadışı göçmen ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kasım ayı faaliyetleri doğrultusunda Kalkan Operasyonları ile 125 Yasadışı Göçmen ve 8 Organizatörü yakaladı. Göçmen kaçakçılığının yanı sıra gümrük kaçakçılığıyla da mücadele doğrultusunda çalışmalar yürüten ekipler bin 1588 adet botox, 800 litre akaryakıt 11 bin 311 paket sigara ve 36 kilo 20 gram insan saçı ele geçirdi. - AĞRI