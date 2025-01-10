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Ağrı'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Ağrı'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen operasyonda 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; il merkezinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Kaçakçılık faaliyetlerine karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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