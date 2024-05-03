Ağrı'da 1 Milyon 500 Lira Değerindeki Ziynet Eşyası ve Para Çalındı

Ağrı'da, içerisinde 1 milyon 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan kasayı çalan hırsızlar emniyetin çalışmasıyla yakalandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, ev sahiplerinin düğüne gitmesini fırsat bilen hırsızlar merdiven dayayarak eve girdi. Evde bulunan ve içerisinde 1 milyon 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan 150 kilogram ağırlığındaki kasayı çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelilerin araçlarını ve kimliklerini tespit etti. Sıkı bir takip ve izlemenin ardından şüphelilerden H.G ve B.A yakalandı. Çalınan kasanın bulunmasına yönelik arama başlatan ekipler, 150 kiloluk kasayı bir evin bahçesinde bulunan hayvan gübresi yığını arasında buldu. Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan şüphelilerden biri yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kasanın sahibine teslim edildiği öğrenildi. - AĞRI