Ağrı 3. sayfa haberi... Taşlıçay'da ot yangını

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Dumanlı köyünde ot yangını çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen köylüler köyde su olmadığı için yangını izlemekle yetindiler.

Aşağı Dumanlı köylülülerin topladığı kışlık otlar henüz belirlenemeyen bir sebeple yandı.

Köylülerin emek vererek, kış ayları için topladığı otları söndürecek suları da olmadığı için Taşlıçay Belediyesinden yardım istediler, İtfaiye olay yerine ulaşana kadar 2 bin hayvanın kışlık otu adete kül oldu.

İlçe Belediye itfaiyesinin olay yerine ulaşmasıyla yapılan soğutma işlemi devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI