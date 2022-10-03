Ağrı 3. sayfa haberi: Ağrı'da kaçak sigara operasyonu 3. Sayfa Haberleri Ağrı bölgesinden gelen habere göre Ağrı'da jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamalarında 2 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ağrı'da jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulamalarında 2 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol uygulamalarında 2 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylarda kullanılan 5 tır ve 1 otobüse el konulmuştur. Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Ağrı 3. Sayfa Haberler

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