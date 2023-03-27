Ağlama sesi gelen çöp evden 1 buçuk yaşındaki çocuk çıktı

KONYA - Konya'da bir daireden çocuk ağlama sesi duyan apartman sakinleri, 1 buçuk yaşındaki kız çocuğunu karanlık oda içerisinde tek başına buldu. Çöplerle dolu daire içerisinde bulunan kız çocuğu koruma altına alındı. 1 buçuk yaşındaki çocuğu bulan komşu Gözde E., "Çocuk karanlık odada ve kapalı kapı ardındaymış. Ben de içeriden duyduğum çığlıklardan yola çıkarak duvardan atladım ve içeriye girdim. Ev resmen çöp evdi, Asel'i bulduk" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda oturan vatandaşlar, teras katta kiracı olarak oturan F.G.'ye ait daireden çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine teras katın yan daire sahibine kapıyı açtırarak ses gelen daireye girdiler. İçeri giren apartman sakinleri, karanlık bir oda içerisinde çöplerin arasında 1 buçuk yaşındaki Asel ismindeki kız çocuğunu buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kız çocuğuna yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Asel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daireye giren apartman sakinleri, çocuğu buldukları o anları saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt etti. Görüntülerde, daire içerisindeki tüm odaların çöplerle dolu olduğu ve 1 buçuk yaşındaki Asel'in yerde yattığı görülüyor.

Bir pansiyonda olduğu öne sürülen çocuğun annesi F.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan F.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı. Asel'in tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

"Duvardan atladım ve içeriye girdim, ev resmen çöp evdi, Asel'i bulduk"

Akşam evlerinde komşularıyla oturan ve ağlama sesini duyması üzerine daireye girerek Asel'i bulan komşulardan Gözde E., "Biz dün akşam saatlerinde komşularımla birlikte akşam benim evimde iftar açtık. Daha önce zaten kendi dairesinden kapısından kokular geliyordu. Çocuk sesleri geliyordu. Biz kendisinin evde olduğunu düşünerek hiç çocuğun kendi başına kalacağını bile düşünmedik. Bizi diğer komşularımız bir iki kere uyardılar ama biz yine dikkate almadık. Biz aslında haneye tecavüz sayılacağı için kendi kapısını fazla zorlamadık yani açmak da istemedik, zaten kilitlemiş kapıyı. Sonra biz o dairenin yan tarafında bir kapı var. Ev sahibini aradım o da geldi. Yan dairenin kapısını açtı. Biz de yan daireden çocuğu bulduğumuz daireye atladık. Öncesinde komşum duvardan atlayıp içeriye girdi. Çocuk yoksa boşu boşuna atlamayın diye girdi. Çocuk karanlık odada ve kapalı kapı ardındaymış. Ben de içeriden duyduğum çığlıklardan yola çıkarak duvardan atladım ve içeriye girdim, ev resmen çöp evdi, Asel'i bulduk. Biz hemen polise, sağlıkçılara haber verdik" dedi.

Komşu Gözde E., "Bunun eşi de zaten Almanya'da, çocuğun babası. Buna düzenli olarak para gönderiyor çocuğun bakımı için. Eşi çocuğu ailesine vermesini çok istedi ama bu kişi vermedi. Sürekli şu sözleri kullanıyordu. 'Ben bu çocuğu ailesine verirsem bana para yollamazlar, bana bakmazlar' gibi sözler sarf ediyordu. Herkesin yanında söylüyordu bunu. Çünkü kendi üstüne başına öyle tertemiz bakarken, dışarıda yiyip içerken o çocuğu öyle rezil edemez yani bir insan" diye konuştu.