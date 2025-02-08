Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza Kütahya'da Yakalanan Cinayet Zanlısı

Tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan cinayet zanlısı Kütahya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde tasarlayarak öldürme suçundan 3 yıldır aranan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Y.T. (E-41) isimli şahıs, yapılan titiz çalışmalar ve takip neticesinde Kütahya İl Merkezinde saklandığı evde yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA