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Ağır yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken arabasını sayıkladı

3. Sayfa Haberleri

Ağır yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken arabasını sayıkladı

Çorum'da bir otomobil ile kamyonetin karışmış olduğu trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Çorum'da bir otomobil ile kamyonetin karışmış olduğu trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Ş. idaresindeki 19 ACC 593 plakalı araç, Bahabey Caddesi'nde Murat G. idaresindeki 06 FJ 0945 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Deniz Ş., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken arabasını sayıkladı

Öte yandan yaralı Deniz Ş. ambulansa taşınırken 'Arabam, arabam nerede' diye sayıklaması dikkat çekti. Görevliler ise 'Arabanı boş ver, araban sizde' diye yarılı sürücüyü sakinleştirmeye çalıştılar.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Çorum 3. Sayfa Haberler

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