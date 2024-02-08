Ağır yaralanan sürücü 45 dakikalık kalp masajı ile hayata döndürüldü

DÜZCE - Düzce'de kuzey çevre yolunda otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralı için yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıldı.

Olay Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çamköy istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan M.B.Ç. idaresindeki 34 GGV 145 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Samet B.'e çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan sürücü refüje çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri ağır yaralanan Samet B.'ye olay yerinde yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Yaralı Üniversite hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.