Ağır hasarlı cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Osmaniye'de 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler nedeniyle ağır hasar gören cami minarelerinin yıkım işlemleri kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Yaz aylarında nüfusu 100 binin üzerine çıkan ve Türkiye'nin en büyük yaylalarından bir tanesi olan Zorkun Yaylası'nda bulunan ve depremde ağır hasar alan Merkez Camii minaresi, Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı. - OSMANİYE