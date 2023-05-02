Ağır hasarlı binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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6 Şubat depremleri neticesinde Ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
6 Şubat depremleri neticesinde Ağır hasar alan ve yıkım kararı bulunan binaya giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı yıkım kararı olan 10 katlı Gökkuşağı Apartmanının 2. katına giren kediyi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler merdiven yardımıyla binanın penceresine ulaşarak kediyi kurtardı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa