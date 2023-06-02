Ağır hasarlı binanın önündeki yol çöktü, araç içine düştü Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın önündeki yol çöktü.

Ağır hasarlı binanın önündeki yol çöktü, araç içine düştü

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın önündeki yol çöktü. Temizlik aracı içerisine düşerek yan yatarken, ekipler yolun tadilatı için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BNV 574 plakalı temizlik aracı, ağır hasarlı binanın önünden geçtiği sırada çökme meydana geldi. Çöküntünün içerisine düşen araç yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatarak çalışma başlattı.