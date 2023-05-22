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Ağır hasarlı binanın çatısı kısmen çöktü

Ağır hasarlı binanın çatısı kısmen çöktü

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da depremde ağır hasar gören bir binanın çatısının bir kısmı yandaki evin üzerine çöktü.

Malatya'da depremde ağır hasar gören bir binanın çatısının bir kısmı yandaki evin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çevre güvenliği aldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Halep Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 6 Şubat depreminde ağır hasar gören bir binanın çatısının bir kısmı yandaki ağır hasarlı 2 katlı evin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri çevre güvenliği aldı. 45 bin binanın ağır hasar aldığı şehirde, yetkililer özellikle ağır hasarlı yapıların yanında durulmaması yönünde halkı uyarıyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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