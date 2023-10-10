Elazığ'da bir kişi ağır hasarlı binaya girerek pencereye çıkıp balkondan aşağı indi. Caddede bulunan kişiler ile tartışan şahıs aşağıdakilerin üzerine 4'üncü kattan beton parçası fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağır hasarlı binada tehlikeli anlar kamerada: Caddede bulunan kişilerle tartışıp 4'üncü kattan beton parçası fırlattı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişi ağır hasarlı binaya girerek pencereye çıkıp balkondan aşağı indi. Caddede bulunan kişiler ile tartışan şahıs aşağıdakilerin üzerine 4'üncü kattan beton parçası fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı olan 4 katlı bir binaya giren bir kişi tehlikeli hareketleri ile dikkat çekti. İlk önce binanın 4'üncü katında bulunan pencerenin üstüne çıkarak oturan şahıs daha sonra balkondan aşağı inmek istedi. Cadde de bulunan kişilerle de tartışmaya başlayan şahıs, aşağıdan kendisine taş atan kişilere karşılık olarak eline aldığı beton parçasını fırlattı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu ile kayıt edildi.