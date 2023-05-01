Ağır hasarlı binada kurtarılmak istenen kedi korkup aşağı atladı

Adana'da depremde ağır hasar aldığı için yıkım kararı çıkan bir binanın 14. katında mahsur kalan kedi, kurtarılmak istenirken korkup aşağı atlayarak yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen depremlerde Adana'da şehir merkezinde 11 bina yıkılmış, 8 bin binanın da yıkımına karar verilmişti. Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Aybaba Apartmanı da depremde ağır hasar aldığı için yıkım kararı verilince, bina boşaltıldı. Yıkılmayı bekleyen binanın 14. katında bir kedinin mahsur kaldığı ortaya çıkınca hayvanseverler harekete geçti. Durumun bildirilmesi üzerine gönüllü hayvan kurtarma ekipleri, daireye çıkarak kediyi kurtarmak istedi. Koltuğun altına saklanan kedi, ürkerek açık olan pencereden dışarı çıktı. Bir süre sonra gönüllüler tarafından yakalanan kedi, kafese konduğu sırada yine kaçıp, bu kez pencereden aşağı atladı. Metrelerce yüksekten düşen kediyi, aşağıda bekleyen bir kişi yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ağır yaralanan kedi, veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Kedinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ADANA