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Ağır hasarlı binada ceset bulundu

Ağır hasarlı binada ceset bulundu
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Gaziantep'te yıkılması planlanan ağır hasarlı binanın eksi ikinci katında 60 yaşlarında bir şahsa ait ceset bulundu.

Gaziantep'te yıkılması planlanan ağır hasarlı binanın eksi ikinci katında 60 yaşlarında bir şahsa ait ceset bulundu. Binadaki ceset, özel kıyafetli itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki ağır hasarlı binada meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldıktan sonra yıkılması beklenen binada, yıkım planlaması yapmaya gelen ekipler eksi 2. katında hareketsiz bir şahsı fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eksi 2. kattaki ceset özel giyimli itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimlik tespiti yapılamayan 60 yaşlarındaki şahsın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından özel kıyafetli itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep 3-sayfa Deprem

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