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Ağır Hasarlı Araçların Şasi Numaralarını Değiştiren Şebekeye 40 Milyon Liralık Vurgun

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Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen araçların şasi numaralarını değiştiren şüphelilerin 40 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 15 kişi gözaltına alındı.

Ağır hasarlı araçların şasi numaralarını değiştiren şüphelilerden 40 milyon liralık vurgun

ANKARA - Deprem bölgesinde enkaz altında kalan ve çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelen araçların şasi numaralarını değiştiren şüphelilerin 40 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunun yürüttüğü gizli soruşturma kapsamında Asayiş Şube Oto Hırsızlık Bürosu 2 ay boyunca deprem bölgesinde enkaz altında kalan, trafik kazası sonucu kullanılamayacak hale gelen ve yanmış vaziyetteki ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştiren şüphelileri takip etti.

Şüphelilerin deprem bölgesinde enkaz altında kalan, trafik kazası sonucu kullanılamayacak hale gelen ve yanmış vaziyetteki ağır hasarlı araçlardan elde edilen ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının, Gürcistan Sarp Gümrük kapısı ve Bulgaristan Kapıkule Gümrük kapılarından yabancı uyruklu şahıslar tarafından Türkiye'ye girişi yapılan araçların şasi numaralarını, hasarlı araçların şasi numaralarıyla kimyasal sıvılar dökmek yöntemiyle değişiklik yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 40 milyon liralık vurgun

Şüphelilerin 25 aracın şasi numaralarını değiştirerek change yaptıkları bu araçları ortak hareket ettikleri, oto galerileri ve internet sitelerinden pazarlayarak 3. kişileri mağdur ettikleri ve bu yöntemle 40 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ağır Hasarlı Araçların Şasi Numaralarını Değiştiren Şebekeye 40 Milyon Liralık Vurgun
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
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