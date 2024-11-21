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Ağır Hasarlı Araçları Piyasaya Süren Otomobil Çetesine Operasyon

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Bursa'da ağır hasarlı araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya süren otomobil çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı, 5 şüpheli yakalandı ve 15 araca el konuldu.

Ağır hasarlı araçları alıp piyasa süren otomobil çetesine operasyon : 3 kişi tutuklandı

5 şüpheli yakalandı 15 araca el konuldu

BURSA - Bursa'da pert araçları piyasaya sürmek üzere 15 aracın şasi numarasını değiştiren 5 şüpheliye operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 15 araca el konuldu.

6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirerek, bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince operasyon başlatıldı. Teknik ve fiziki takibe alınan S.Ş., M.B.Y., A.Y., M.S., A.S., gözaltına alındı. Şahısların 15 aracın, şasi ve motor numaralarını değiştirdiği tespit edildi. Ekipler 15 araca el koyarken, adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B.Y., S.Ş., A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır Hasarlı Araçları Piyasaya Süren Otomobil Çetesine Operasyon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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