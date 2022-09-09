Ağıla giren kurt sürüsü, 40 koyunu telef etti 3. Sayfa Haberleri Erzincan'da gece saatlerinde ağıla giren kurt sürüsü 40 koyunu telef etti. Erzincan'da gece saatlerinde ağıla giren kurt sürüsü 40 koyunu telef etti. Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkeze 14 kilometre mesafede bulunan Bahçeyazı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köye inen kurt sürüsü Uğur Cahyir'e ait ağıla girerek koyunlara saldırdı. Sabah saatlerinde ağıla giden Cahyir, 40 koyunun telef olduğu bazı koyunların da yaralandığı manzarayla karşılaştı. Yaralı koyunları kesen Cahyir durumu jandarma ve Tarım Müdürlüğüne bildirdi. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzincan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ağıla giren kurt sürüsü, 40 koyunu telef etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.