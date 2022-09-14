Ağıla giren kurt 24 koyunu telef etti, 15 koyunu da yaraladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ağıla giren kurt 24 koyunu telef etti, 15 koyunu da ağır yaraladı.

Olay, Karacaoğlan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçükbaş hayvan besiciliği yapan Salim İnce'nin evinin yanında bulunan koyun ağılına giren kurt, burada bulunan koyunlardan 24 tanesini telef etti, 15 koyunu da çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

"Çocuklarımı bu koyunlarla okuttuk"

Olayı anlatan Salim İnce'nin eşi Aliye İnce, "Sabahleyin kalkınca eşim fark etti. Ondan sonra şoke olduk. Yapacak bir şey yok. Çocuklarımı bu koyunlarla okuttuk. Birini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, biri de burada. Çocuklarımın işi gücü yok. Bunlarla geçiniyorduk. Başka bir gelirimiz yok. İki tane sığırım var, koyunlara eşim bakıyordu. Kurt toprağı eşelemiş, ağıla girmiş" dedi.

"Yabani hayvanlarla başımız dertte"

"Yabani hayvanlarla başımız dertte" diyen Salim İnce ise şunları söyledi:

"Kurt ahıra girdi, 39 hayvanımızın 24'ünü telef etti, 15'ini yaraladı. Yaralıların yarısı ağır. Gırtlaklarından kesmiş, onlar da ölebilir. Zararımız çok büyük. Hamile olanlar vardı. Sabah ezanına kalktığımda ağılı açtım baktım ki bir tarafta 3 tane hayvan yatıyor. Önce normalden öldü zannettim. Yan tarafa baktım ki yığmış üst üste. Kesip kesip üst üste yığmış. Birkaç tanesi çıkmış dışarıda gördüm. Çıkanlar da gırtlakları kesilmiş yaralıydı. Jandarmaya haber verdik. Bu kurtlar çoğaldı. Bölgede kurt, çakal çoğaldı. Koyunlara hep zarar veriyorlar. Bu hayvanlardan geçiniyordum. Çocuğumu onlarla okuttum. Yeni mezun oldular ama işsizler. Hayvan üreticileri tedirgin. Herkes satmanın peşinde. Kurt davasından dolayı vatandaş hayvanlarını satıyor veya bakabileceği yakın yerde ağılda beslemeyi düşünüyor. Durum kötü."

İnce, "20 yıldan beri onlarla haşır neşirim, onlarla geçiniyordum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. - SAMSUN