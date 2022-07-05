Ağadere Caddesi 3 gün trafiğe kapalı olacak Körfez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yaya trafiğinin yoğun olacağı Ağadere Caddesi'nde çarşamba gününden cuma gününe kadar trafiğin kapatılacağını duyurdu. Körfez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yaya trafiğinin yoğun olacağı Ağadere Caddesi'nde çarşamba gününden cuma gününe kadar trafiğin kapatılacağını duyurdu. Körfez Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yaya trafiğinin yoğun olacağı Ağadere Caddesi'nde vatandaşların rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri adına gerekli önlemleri alıyor. Esnafın da talebi sonrasında bayram alışverişi dolayısıyla yoğunluk yaşanacak olan Ağadere Caddesi, trafiğe kapatılacak. Çarşamba gününden Cuma gününe kadar Ağadere Caddesi trafiğe kapalı olacak. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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