Ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 - Güncelleme:

Adıyaman'da çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Toptepe Köyü'nde ikamet eden 10 yaşlarındaki Çınar Ata, çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü. Ağaçtan düşen ve ağır yaralanan Çınar Ata, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çınar Ata, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ata'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Çınar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title