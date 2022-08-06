Ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Toptepe Köyü'nde ikamet eden 10 yaşlarındaki Çınar Ata, çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yere düştü. Ağaçtan düşen ve ağır yaralanan Çınar Ata, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çınar Ata, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ata'nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN