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Ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ş. (74) çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ş., hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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