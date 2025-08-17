Ağaçtan Düşen Şahıs Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçesinde çalışırken ağaçtan düşen 49 yaşındaki Akif Polat yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve Polat hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayabağlar beldesinde bahçesinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşen Akif Polat (49)yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Polat, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
