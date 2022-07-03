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Ağaçtan düşen genç yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağaçtan düşen genç yaralandı

Adıyaman'da, çıktığı ağaçtan düşen genç yaralandı.

Adıyaman'da, çıktığı ağaçtan düşen genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ulubaba (Çınarık), köyünde bulunan bir ağaca çıkan Hasan D. (18), dengesini kaybederek ağaçtan aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Hasan D'nin yardımına köylüler koştu. Hasan D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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