Ağaçtan düşen genç ağır yaralandı Samsun'da çıktığı ağaçtan düşen Afganistan uyruklu genç ağır yaralandı. Samsun'da çıktığı ağaçtan düşen Afganistan uyruklu genç ağır yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Abdullahpaşa Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Shafı Hakıkı (27) çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Afgan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Afganistan İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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